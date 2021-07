Prefeitura de Adamantina prossegue a revitalização e paisagismo de avenidas, canteiros e trevos

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) segue com o projeto de paisagismo em algumas áreas do município.

Os funcionários da SAAMA realizaram o plantio de duas mil mudas de vinca na entrada da cidade, incluindo os canteiros e rotatórias, em frente ao Cristo. As mudas foram produzidas no viveiro municipal e, ainda, em alguns pontos da Praça Elio Micheloni. Agora, a ação será realizada também nos canteiros centrais da avenida.

Para a produção das vincas, a pasta fez a aquisição de 30 mil mudas. Para o processo de revitalização, será investido aproximadamente R$90 mil.

Relembre – A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), deu início ao projeto de paisagismo da Avenida da Saudade.

A ação consiste no plantio de mudas e flores. O canteiro divisor de fluxo será construído até a frente do Ganha Tempo. No que já está pronto, foi plantado o cipreste italiano e primavera.

Será instalada ainda iluminação em toda a extensão do canteiro para oferecer segurança aos motoristas e pedestres quanto à beleza do espaço.