Prefeitura de Adamantina executa melhorias no Parque Iguaçu

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Obras, deu início a execução de melhorias no Parque Iguaçu.

O bairro terá as ruas recapeadas. Para isso, os funcionários estão podando as árvores, lavando as ruas e depois farão o reperfilamento que consiste na correção das saliências e buracos.

Vencidas as etapas, será aplicado o microrrevestimento asfáltico que é produzido na usina de asfalto municipal. Todo o serviço será executado pelo profissionais que atuam na secretaria de Obras

A pasta pede que quando as ruas forem interditadas para a execução do serviço, os moradores respeitem a sinalização. A ação atende uma solicitação dos vereadores Cid Santos e Riquinha do Bar.