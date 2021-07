Área para Food Trucks em construção no Parque dos Pioneiros receberá concretagem

Com base em informações buscadas pela reportagem do Folha Regional junto à Assessoria de Imprensa da Prefeitura nesta semana, a área para instalação de Food Trucks no Parque dos Pioneiros, localizada mais precisamente na margem da Rua Prefeito Antônio Cescon, receberá a concretagem do solo.

O projeto elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento prevê que o espaço já recebeu a terraplanagem e depois da aplicação do concreto, além de serviços complementares ficará pronto para a utilização.

O futuro espaço de alimentação mede 1.200 metros quadrados de construção e terá capacidade para abrigar até 12 Food Trucks.

A construção foi iniciada no mês de novembro de 2020. A área de Food Trucks faz parte do projeto de revitalização que vem transformando a estrutura e o visual do maior espaço de uso múltiplo de Adamantina.