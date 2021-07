Fundo Social de Solidariedade recebe doação de cobertores

Adasebo, Nova Alta Paulista Ambiental e Polícia Civil participaram da Campanha Inverno Solidário

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, recebeu a doação de 20 cobertores da Adasebo, 90 cobertores da Nova Alta Paulista Ambiental e mais 26 cobertores da Polícia Civil. A doação integra a Campanha Inverno Solidário que está acontecendo no município.

A presidente do Fundo Social, Marisa Cardim, agradece a doação feita pelas empresas e pela Polícia Civil.

“Esses cobertores, poderão ajudar a aquecer as famílias durante a estação mais fria do ano e que estão necessitando desse auxílio, pois estão enfrentando momentos difíceis em virtude da pandemia”, comenta.

A delegada de polícia, Laíza Fernanda Rigatto, explica que é feita uma campanha de conscientização por meio dos grupos de whatsapp da polícia em todo o estado e em Adamantina, todas as delegacias contribuíram para a aquisição dos cobertores.

“Nós nos sensibilizamos, porque atendemos um público carente e o melhor caminho para que a distribuição seja feita de forma justa é pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade”, afirma.

Para o diretor comercial da Nova Alta Paulista, Eresvaldo Vicente Pereira, a participação da empresa na campanha é uma maneira de contribuir com as pessoas mais necessitadas.

Aqueles que quiserem contribuir, podem deixar a doação de cobertores novos ou usados bem embalados no Tiro de Guerra ou no Fundo Social de Solidariedade. A ação conta com a parceria da Sabesp.

Os cobertores podem ser novos ou usados bem embalados, porque essa é uma maneira de evitar a transmissão da COVID-19.

Em virtude da pandemia, a arrecadação que é realizada de casa em casa está suspensa. Todos os itens arrecadados serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.