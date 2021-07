Entidades municipais recebem doações provenientes da Campanha do Sicoob

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade, recebeu na última quinta-feira (08), do Sicoob Nosso, unidade administrativa e agência de Adamantina mais de cinco toneladas de alimentos.

A ação contou com a participação de associados, parceiros e funcionários da instituição que contribuíram com a doação de 91 cestas de saco, vários alimentos individuais e 87 cestas em caixa.

Desde segunda-feira (12), começaram a ser entregues as doações para as entidades municipais que auxiliam as famílias que estão em situação de insegurança alimentar.

Serão beneficiadas com as doações do Sicoob Nosso unidade administrativa e agência de Adamantina: Pão de Santo Antônio, Vicentinos, Casa da Sopa, Ave Cristo, Paróquia São Francisco de Assis, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, APAE, Casa do Garoto, Iama, Lar Cristão, Lar dos Velhos, Santa Casa, Associação dos Renais Crônicos de Adamantina (ARCA) e a Clínica Pai Nosso Lar.

Os alimentos também serão destinados aos atendidos pelo Projeto Asa e pela Secretaria de Assistência Social.