Escolas Fleurides e Grion serão contempladas com Programa de Ensino Integral (PEI) a partir do ano que vem

ANÚNCIO FOI FEITO PELO GOVERNADOR JOÃO DORIA E PELO SECRETÁRIO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO ROSSIELI SOARES NESTA SEGUNDA-FEIRA

A partir de 2022, mais 15 escolas estaduais da região pertencentes a Diretoria de Ensino de Adamantina, farão parte do Programa de Ensino Integral (PEI).

O anúncio da expansão do programa para 778 unidades de todo estado foi feito nesta segunda-feira (12) pelo Governador João Doria e pelo Secretário Estadual da Educação Rossieli Soares. A dirigente regional de Ensino de Adamantina, Irmes Matara esteve presente no anúncio que ocorreu em evento realizado no Memorial da América Latina e os diretores das escolas que serão beneficiadas também participaram (foto acima).

Entre as escolas que serão beneficiadas com o Programa de Ensino Integral (PEI) anunciado nesta segunda-feira, está mais duas escolas de Adamantina, sendo a EE Prof. Durvalino Grion e a EE Prof. Fleurides Cavallini Menechino.

Adamantina ainda possui a EE Hellen Keller no Programa de Ensino Integral, que foi implantado no ano de 2020.

“Os resultados que alcançamos ao longo de dois anos e meio nos permitem hoje fazer esse anúncio de grande importância. Isso é uma vitória da educação. Tempo integral para tudo: para o aconchego, o ensino, o estudo, a alimentação e formação de uma nova geração de brasileiros”, disse Doria.

No total, serão 1.855 escolas atendidas no modelo em todo o Estado. A expectativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) é beneficiar 387,3 mil novos estudantes de ensino fundamental e ensino médio. Com as novas adesões, o PEI estará presente em 427 municípios paulistas, em todas as regiões do estado. Atualmente, são 448 mil estudantes atendidos em 1.077 escolas, de 309 cidades.

SOBRE O PEI

Criado em 2012, o PEI potencializa a melhoria da aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes, nas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, por meio de um modelo pedagógico articulado a um Modelo de Gestão.

No primeiro, são trabalhadas práticas pedagógicas, como Tutoria, Nivelamento, Protagonismo Juvenil com Clubes Juvenis e Líderes de Turma, além de componentes curriculares específicos, como Orientação de Estudos e Práticas Experimentais, que potencializam a formação integral do estudante a partir do seu Projeto de Vida.

O segundo permite o planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das ações pedagógicas, de maneira estruturada.

BENEFICIOS

Com a aprovação da unidade escolar com o Programa de Ensino Integral (PEI), os alunos ganham maior tempo de estudo, atividades extra conteúdo curricular e de protagonismo juvenil como projeto de vida, inserção no mercado de trabalho, preparação para as situações adversas da vida, maior orientação com o trabalho de suas dificuldades e outros benefícios.

Além dos benefícios de aprendizado, os alunos participantes do ensino integral também contarão com alimentação balanceada de café da manhã, almoço e lanche e no turno da tarde o café e janta. A carga horária do ensino em tempo integral é das 7h às 14h para o ensino fundamental e das 14h15 as 21h15 para o ensino médio.

IDEB E ALCANCE

Os investimentos na jornada integral refletem em melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) já no primeiro ano de implantação do programa.

O crescimento de alunos atendidos pela iniciativa também é destacado por Rossieli. “Em 2019, eram 135 mil estudantes nas 417 PEIs. Em março deste ano, saltamos para 437 mil alunos, um crescimento de 224%”.

– Escolas PEI cresceram 1,2 pontos no IDEB 2019, enquanto as regulares, 0,6.

– Das escolas estaduais de São Paulo, as 33 melhores colocadas no ranking são PEIs.

– 9 das 10 primeiras colocadas de ensino fundamental são PEIs.

95% DE SATISFAÇÃO

Em agosto de 2020, pesquisa avaliou a percepção de 13 mil professores e 121 mil estudantes da rede pública estadual envolvidos no PEI:

– De 0 a 10, os professores recomendariam 9,1 as escolas em que atuam aos colegas de profissão;

– De 0 a 10, os estudantes recomendariam 8,5 as escolas em que atuam aos colegas;

– 95% dos professores se sentem satisfeitos ou muito satisfeitos em atuar nas escolas.