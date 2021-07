Acidente entre Kombi e caminhão mata duas pessoas carbonizadas

A batida ainda deixou cinco pessoas feridas, que foram levadas para a Santa Casa de Martinópolis e ao Hospital Regional de Presidente Prudente. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

“A dinâmica do acidente foi que o motorista, por algum motivo, acabou batendo na traseira do caminhão. Foi uma colisão leve, mas ele perdeu o controle, saiu da pista, bateu numa árvore na lateral e acabou capotando o veículo, que pegou fogo”, explicou o capitão Erlon Augusto Pavesi, do Corpo de Bombeiros.