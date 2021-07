Covid-19: SP antecipa calendário de vacinação; veja quando será sua vez

O governo de São Paulo antecipou, neste domingo (11), o calendário de vacinação contra a Covid-19 no estado para pessoas acima de 18 anos. Agora, todos terão ao menos a primeira dose até o dia 20 de agosto, diferente do calendário anterior, que previa a data de 15 de setembro. Além disso, o governo incluiu também adolescentes com idades entre 12 e 17 anos no cronograma. Veja como fica:

A imunização contra a Covid-19 de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos foi fixada para o dia 23 de agosto. Já adultos, aqueles acima de 18 anos, vão ser vacinados até o dia 20 de agosto. Antes, a data final do cronograma para pessoas com idade acima de 18 anos estava prevista para 15 de setembro e os adolescentes não estavam incluídos no plano.

“Isso significa 26 dias a menos do que o prazo anterior, que era de 15 de setembro. Uma excepcional notícia. A data final da vacinação de pessoas com mais de 18 anos com pelo menos uma dose, o que antecipa o nosso dia da esperança”, afirmou o governador João Doria (PSDB) durante o anúncio.