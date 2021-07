Butantan cobra Anvisa para aprovação de uso da CoronaVac em adolescentes

O presidente do Instituto Butantan , Dimas Covas, afirmou neste domingo (11) que espera a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o uso da CoronaVac em crianças e adolescentes . Covas informou que os documentos foram apresentados à agência e acredita na eficácia do imunizante para o público.

O Butantan considerou o estudo realizado na China pelo laboratório Sinovac, em que mostra a segurança da vacina em crianças a partir de 3 anos e adolescentes até 17 anos. No entendimento de Covas, a pesquisa é suficiente para a aprovação do uso no Brasil.

“O estudo de segurança em crianças a partir dos 3 anos já está de posse da Anvisa. Esperamos que seja incorporada essa utilização na autorização de uso emergencial (da CoronaVac) sem a necessidade de estudos adicionais feitos aqui no Brasil”, disse, em coletiva realizada neste domingo no Palácio dos Bandeirantes.

Atualmente, apenas o imunizante da Pfizer tem autorização da Anvisa para aplicação em adolescentes acima dos 12 anos. A eficácia foi comprovada em estudos nos Estados Unidos e Reino Unido.