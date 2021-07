Assembleia pode definir dissolução da instituição e incorporação do patrimônio da Santa Casa ao Lar São Francisco de Assis

A instituição pode ser dissolvida e o patrimônio da Santa Casa pode incorporado ao Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, sediado em Jaci (SP). O assunto será discutido em assembleia extraordinária convocada pela Irmandade da Santa Casa de Adamantina e marcada para a próxima quinta-feira (15), no auditório da Associação Comercial e Empresarial.

O edital foi publicado na terça-feira (6) pelo Diário do Oeste, página 8.

De acordo com a publicação, na pauta do encontro consta ainda a indicação de sociedade técnica especializada para proceder a avaliação do patrimônio líquido da Santa Casa para efetivar a incorporação.

“Tudo o que está acontecendo vem concretizar todos os investimentos que estão em execução. A reforma do pronto socorro já começou. Com isso, será possível aumentar a quantidade dos serviços e dar mais qualidade”, posicionou-se a Prefeitura sobre o assunto, segundo o Diário. E acrescenta: “Outro ponto positivo é a existência do centro de diagnóstico de imagens que está oferecendo os serviços de tomografia, endoscopia, colonoscopia, raio-x digital. Além disso será construído um prédio para que seja ofertado a população exames de ressonância magnética. No mesmo local, haverá ainda para alunos que atuam nas áreas da saúde. Outro fator é que a Caixa Econômica Federal já fez a liberação do recurso para que seja iniciada a reforma do centro cirúrgico que também terá novos equipamentos. Tudo isso veio para efetivar o complexo de saúde”. Melhorias que estão no projeto de integralização regional da saúde, entregue ao Governo do Estado.

A Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus assumiu oficialmente a gestão da Santa Casa de Adamantina no dia 8 de dezembro de 2018. E, caso a incorporação seja aprovada, assume de forma definitiva a estrutura administrativa, financeira, técnica e patrimonial do hospital adamantinense.