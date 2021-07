ARTIGO: “TODO O PODER EMANA DO POVO”, porém, “TODO CUIDADO É POUCO”…

Está na Carta Magna: “Todo o poder emana do povo (isso significa que vivemos em uma República), que o exerce por meio de representantes eleitos (esses são os termos de uma democracia indireta, por meio das eleições de vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e presidentes) ou diretamente, nos termos … (www2.planalto.gov.br > notícias > 2018/10)

À COMUNIDADE PROVINCINA, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Não tem como esquecer que as últimas semanas em terras PROVINCIANAS foram agitadas por causa disto e daquilo, porém, o importante nestes OCASOS está relacionado com a PARTICIPAÇÃO da COMUNIDADE por meio das REDES SOCIAIS em nome das suas PRERROGATIVAS como CIDADÃOS…

Entretanto, daqui pra frente, todos/as devem seguir a mesma PROPOSTA outorgada pela DEMOCRACIA deste PAÍS DO FAZ DE CONTA, ou seja, TODO PODER EMANA DO POVO…

Desta forma, cada qual e do seu jeito de SER, deve levar adiante de um jeito ou de outro a sua PARTICIPAÇÃO em todos os PROCESSOS afins aos interesses comunitários, bem como, trabalhando em EQUIPE para que os OBJETIVOS sejam alcançados em nome do BEM COMUM…

Além disto, que está acima DAQUILO, neste caso, pode ser a CONSOLIDAÇÃO do PODER pelo PODER em busca do PODER, haja vista que apenas a UNIDADE pode levar adiante a DEMOCRACIA nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA…

Lamentavelmente, quase nunca as MEDIAÇÕES patrocinadas pela MAIORIA são levadas pra frente, portanto, acaba sempre prevalecendo a VONTADE da MINORIA de sempre e tudo fica na MESMICE DE SEMPRE…

Todavia, os últimos fatos que ocorreram com relação ao FUTURO das PAREDES ALVAS demonstraram que a UNIÃO FAZ A FORÇA, haja vista o resultado FINAL do CONFRONTO com o EXECUTOR PROVINCIANO…

A participação da COMUNIDADE deve estar sempre em conexão com as melhores ESCOLHAS neste CENÁRIO de PANDEMIA, por isso e talvez aquilo, seja necessário partir para a BRIGA em nome da UTOPIA para um OLHAR além do SENSO COMUM…

Espera-se que este TEMPO NOVO TEMPO possa trazer novas OPORTUNIDADES para a COMUNIDADE PROVINCIANA, tendo em vista que a INSTITUIÇÃO MAIOR está acima dos interesses INDIVIDUAIS das pessoas que por lá RODARAM nestes últimos DEZ ANOS…

A denominada REFLEXÃO CRÍTICA está sempre PAUTADA pelas FONTES das diversas áreas do CONHECIMENTO INTELECTUAL para muitos DESENCONTROS relacionados com o PADRÃO que o PODER determina em nome do STATUS QUO…

As ESCOLHAS fazem parte deste CENÁRIO e foram determinadas pelo PASSADO sem pensar no PRESENTE e muito menos no FUTURO das PAREDES ALVAS, assim, essa NOVA GESTÃO que assume deve levar adiante como APOIO as VITÓRIAS que foram conquistadas no CONSELHO UNIVERSITÁRIO com determinação em busca de uma NOVA PROPOSTA para a INSTITUIÇÃO, bem como, o APOIO das áreas ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA e COMUNIDADE por meio dos REPRESENTANTES e MANIFESTAÇÕES nas REDES SOCIAIS…

As três propostas interligadas, a saber: DO POVO, PELO POVO E COM O POVO deve ser considerada sempre pela NOVA REITORIA que assumiu com DATA RETROATIVA (sic) de 1 de julho, assim, se registrar como APROVAÇÃO pelos EDIS o dia 7 e DECRETO MUNICIPAL no dia 8, pode-se CONSIDERAR que os REITORES estão em DESCOMPASSO de UMA SEMANA…,

Mas, tais CONSDIERAÇÕES são necessárias para que o/a LEITOR/A possa desenvolver a sua posição CRÍTICA quanto às datas mencionadas, sendo que neste CENÁRIO um tanto quando DIFERENTE de tudo aquilo que ocorreu nas últimas 4 DÉCADAS com a NOMEAÇÃO/OFICIALIZAÇÃO pelo GESTOR MUNICIPAL dos DIRETORES/AS e REITORES, portanto, reforça-se outra máxima do dito popular que afirma: TODO CUIDADO É POUCO…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

AVE ALEXANDRE E WENDEL!

(*) jornalista diplomado e professor universitário. desenvolveu atividades acadêmicas como pesquisador-colaborador da CÁTEDRA UNESCO/METODISTA DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (1.998/2.018) e desenvolve atividades profissionais na área da comunicação organizacional como assessor-executivo da ASSPEM. articulista de 7 SITES/PORTAIS em nível regional e autor do e-book/livro, ADAMANTINA: Novas Perspectivas de Organizações Empresariais.

