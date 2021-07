UniFAI e Fundação Vunesp aplicam Vestibular presencial de Medicina 2022 – Reserva de Vagas – neste domingo, 11

Resultado em primeira chamada será publicado no dia 3 de agosto; matrículas dos aprovados se darão nos dias 4 a 6 de agosto na Secretaria do Câmpus I

O Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) aplica neste domingo, 11, das 13h às 17h30 no Câmpus II (avenida Francisco Bellusci, 1.000), as provas do Vestibular presencial de Medicina 2022 – Reserva de Vagas, com 50 vagas disponíveis.

Para a realização desse vestibular, a UniFAI organizará as salas de modo que o distanciamento entre os participantes seja de, no mínimo 2 metros, e a alocação máxima nos ambientes seja de 20 pessoas.

Todas as salas e ambientes serão desinfetados momentos antes da chegada dos candidatos inscritos. Haverá, também, a disponibilização de álcool gel a 70% e será obrigatório o uso de máscara a todos os participantes e funcionários.

Prova, resultado e matrícula

O certame se dará em uma única fase de caráter eliminatório, constituídas de questões de conhecimentos gerais, que equivalem a um total de 60 pontos, e uma redação equivalente a um total de 20 pontos. O valor total das provas será de 80 pontos.

Devido às ações de prevenção à disseminação do novo coronavírus (Covid-19), o horário de chegada ocorrerá em grupos com intervalo de meia hora para evitar aglomerações na entrada.

O resultado em primeira chamada será publicado no dia 3 de agosto nos sites da Fundação Vunesp e da UniFAI.

Os candidatos convocados em primeira chamada deverão realizar matrícula nos dias 4, 5 e 6 de agosto, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, na Secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730).

Havendo vagas, outras convocações serão realizadas pela Instituição, obedecendo à ordem de classificação final dos candidatos.