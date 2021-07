Alunos de Medicina apresentam a Legislativo municipal proposta de promoção à saúde

Hipoclorito de sódio (NaCIO) 2,5% foi apresentado como proposta de solução para problemas causados por veiculação hídrica, como verminoses, por exemplo



Os alunos do 9º semestre do curso de Medicina do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) foram convidados na última sexta-feira, 2, pelos vereadores adamantinenses para apresentarem, na Câmara Municipal, sua proposta de intervenção e promoção da saúde no município.

Beatriz Sanches Ito, Carolaine Flores Sanches, Eduardo Ribeiro Ferracini, Fernanda Chain Rossi, Henrique Miyai Rodrigues e Yasmim dos Santos El Hage desenvolveram, ao longo do 1º semestre de 2021, sob orientação da médica dermatologista Prof.ª Dra. Maria Stella de Mello Ayres Putinatti, a pesquisa intitulada “Saneamento básico: discutindo a importância da utilização do hipoclorito de sódio como instrumento de promoção da saúde”. Durante o internato inserido na Rede de Atenção Básica do município de Adamantina, os alunos realizaram um estudo de alta relevância para a promoção da saúde dos munícipes, o que chamou a atenção do Legislativo municipal.

Recepcionados pelo presidente da Câmara, Paulo César Cervelheira de Oliveira (PV), e pelos vereadores Alcio Roberto Ikeda Júnior (Podemos) e Noriko Onishi Saito (PV), os alunos expuseram o levantamento bibliográfico e tratamento de dados da comunidade local, no qual foram observados aspectos que poderiam contribuir com agravamento da saúde da população e predisposição a doenças por meio de veiculação hídrica, como por exemplo os mais diversos tipos de verminoses.

“Desde longa data se reconhece que a prevenção e promoção da saúde da população, deve começar na base, em especial, quanto aos seus inúmeros condicionantes, do qual o saneamento básico faz parte”, pontuou a aluna Yasmim El Hage.

“Reconhece-se, então, a nível de atenção primária à saúde, a relevância de levar em consideração inúmeros aspectos que contribuem para o agravamento das condições de saúde da população e predisposição a uma série de doenças, tendo como exemplo o nível de qualidade da água consumida”, complementou Carolaine Sanches.

Beatriz Ito comentou sobre uma possível solução para a atenuação das doenças de veiculação hídrica. “Diante desta realidade e tendo em vista as inúmeras doenças decorrentes de veiculação hídrica recomenda-se, a utilização da solução de hipoclorito de sódio [NaCIO], a ser disponibilizado gratuitamente para a população”.

Partindo deste pressuposto, Henrique Miyai apontou que o trabalho apresentado pelos alunos tem por objetivo “discutir a importância da utilização do hipoclorito de sódio 2,5% como instrumento de promoção à saúde da população”.

“Os resultados encontrados evidenciam o saneamento básico como um velho e ao mesmo tempo novo problema, com intrínseca relação com as variáveis socioeconômicas”, destacou Fernanda Chain.

“Tal contexto no qual um enfoque preventivo em saúde pública valendo-se de um insumo, que pode ser distribuído gratuitamente pelas secretarias municipais de Saúde como o hipoclorito de sódio 2,5%, poderia melhorar as condições de vida, sobretudo, em comunidades que utilizam sistemas alternativos de abastecimento de água para consumo humano”, finalizou Eduardo Ferracini.

O grupo concluiu a apresentação expondo que “a história do enfrentamento do deficit em saneamento básico tende a se repetir e se prolongará até o momento em que se entender que saúde pública só se constrói quando todo e qualquer indivíduo desfrutar de condições ambientais que lhe permitam viver com dignidade”.

Diante do exposto, foi proposta pelos alunos às autoridades a sugestão, como resolução rápida e de baixo custo, da criação de um programa de distribuição do hipoclorito de sódio 2,5%, de forma ampla e regular à população, com o devido esclarecimento de uso, conforme instruções contidas no rótulo do fabricante. “Caso ainda assim persistam duvidas quanto à eficácia e forma de uso, a equipe de Saúde da Família estaria preparada para auxiliar os cidadãos”, esclareceram.

A pesquisa completa pode ser apreciada nos arquivos da Biblioteca Central, localizada no Câmpus ll da UniFAI.