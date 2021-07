No dia 31 deste mês, a diretoria do HRCPP (Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente) e, consequentemente, todos os voluntários e apoiadores da causa, terão oportunidade de agradecer diretamente ao presidente Jair Bolsonaro (Sem partido), pelo aval concedido para o credenciamento do hospital junto ao SUS (Sistema Único de Saúde).

O chefe da República vira à capital do oeste paulista após convite e ofício da unidade hospitalar e do prefeito Ed Thomas (PSB).



À reportagem, o chefe do Executivo prudentino conta que vem solicitando uma visita do presidente há certo tempo, e, inclusive, reforçou o pedido durante o encontro que oportunizou posteriormente o credenciamento do HRCPP. “Depois do ato que ele fez, reiterei mais uma vez a importância da visita reconhecendo o gesto que ele proporcionou para Prudente e região, através do credenciamento do hospital que vai beneficiar mais 200 municípios”, explica. “Hoje ontem], ele confirmou que sua visita a Prudente ficou agendada para o dia 31 de julho”, acrescenta.



Em ofício protocolado a Jair Bolsonaro, o presidente do HRCPP, Felício Sylla, o agradeceu pelo gesto do credenciamento ao hospital, uma vez que concretizou um sonho da comunidade local e regional para consolidação da maior obra social do oeste paulista, beneficiando não só o interior paulista, mas pacientes de outros Estados. “A vinda do presidente vem para concluir de vez o nosso crescimento, pois é importante que o hospital tenha vida própria, novos projetos e metas. Tudo que poderia acontecer de bom está acontecendo agora, uma vez que o hospital conseguiu sua emancipação financeira”, relatou Felício à reportagem.



Ainda de acordo com o presidente do HRCPP, o hospital vem promovendo um trabalhando pensando no futuro da unidade de atendimento à pessoa com câncer, seja na elaboração de novos projetos, angariação de recursos para novos equipamentos, entre outras ações em benefício do público atendido. “Esse é o pontapé para que o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, que agora é Hospital de Esperança, fique reconhecido a nível nacional pelo serviço de qualidade oferecido pelo SUS, não só para o interior, mas aos Estados”, acrescenta.



Na visita, programada para o final deste mês, o chefe da República terá oportunidade de descerrar uma placa que eternizará seu gesto ao Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente.





Credenciamento junto ao SUS

No mês passado, foi publicado no DOU (Diário Oficial da União), a Portaria 690, do Ministério da Saúde, que habilita o HRCPP como uma Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), no âmbito do SUS. O credenciamento veio um dia após o prefeito de Prudente, Ed Thomas, receber aval do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.



Conforme publicado neste diário, Ed Thomas almoçou com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, e apresentou a ele o processo de credenciamento do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente junto ao SUS. Na sequência, o presidente solicitou uma recepção do prefeito da capital do oeste paulista com o ministro Queiroga. Neste encontro, portanto, o Ministério da Saúde se comprometeu com a habilitação do HRCPP.



À época, o presidente do HRCPP reforçou que para chegar em condições de receber o credenciamento, o hospital teve que cumprir todas as exigências do SUS. “Para se habilitar ao credenciamento, o hospital já tinha que operar normalmente, ou seja, estar ofertando todos os serviços. O SUS, portanto, vem reconhecer o que já estava sendo feito”. Na ocasião, ele reforçou que o hospital já vinha atendendo pacientes de toda região gratuitamente, utilizando provisoriamente o Sistema Único de Saúde da Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente.

Bolsonaro deverá ser recepcionado por motociata

Após confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) virá a Presidente Prudente para celebrar o credenciamento do HRCPP (Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente) junto ao SUS (Sistema Único de Saúde), apoiadores estão organizando uma motociata que sairá do Aeroporto Estadual Adhemar de Barros até o centro da cidade. O encontro está sendo organizado pela AMOPP (Associação dos Motociclistas de Presidente Prudente) e pelo Motoclube 100 Fronteiras. Interessados em participar podem entrar em contato através do telefone (18) 99750-0067.