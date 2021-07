No Chile, CoronaVac tem 65% de eficácia contra doença e 83% contra morte; veja

Em um estudo que acompanhou 10,2 milhões de pessoas vacinadas com a CoronaVac no Chile, um grupo de cientistas constatou que a vacina tem 65% de eficácia geral (contra doença sintomática), 87% contra internação, 90% contra necessidade de UTI e 86% contra morte.

O trabalho foi publicado por cientistas coordenados pelo Ministério da Saúde do país hoje na revista New England Journal of Medicine, um dos periódicos médicos mais influentes do mundo. Os números são relativos a resultados obtidos entre 2 de fevereiro e 1º de maio deste ano na população chilena.

“Nossos resultados sugerem que a vacina de vírus SARS-CoV-2 inativado preveniu a Covid-19 de modo eficiente, incluindo contra doença grave e morte, uma descoberta com os resultados de testes de fase 2 da vacina”, escreveram os pesquisadores, liderados por Alejandro Jara, professor da Pontifícia Universidade Católica do Chile.

O estudo chileno foi o maior feito até agora para avaliar o desempenho da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, que no Brasil é produzida e distribuída pelo Instituto Butantan. A pesquisa não é ainda um resultado de fase de 3 do teste clínico oficial da vacina, que tem voluntários em vários países requer acompanhamento de pacientes por um ano.

O trabalho de Jara e seus colegas é um acompanhamento feito por observação geral dessa coorte grande de pacientes, sem a observação clínica detalhada que o estudo de fase 3 exige, mas já oferece uma estimativa melhor da eficácia geral da vacina.