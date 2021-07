Mulher tira a própria vida em estrada rural de Adamantina

Uma mulher de 55 anos que ainda não teve a identidade revelada tirou a própria vida na tarde desta sexta-feira (9) em Adamantina.

A ocorrência foi registrada na “Estrada 14”, na zona rural de Adamantina.

Segundo as primeiras informações obtidas pelo jornalismo do Adamantina Net, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local dos fatos, deparou-se com a vítima pendurada em uma árvore com uma corda envolta ao pescoço.

Os militares conseguiram retirar a vítima e tentaram reanima-la, porém, sem sucesso naquele local.



O resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a vítima para o Pronto Socorro, porém, o óbito foi constatado ao dar entrada na unidade de saúde.

Atuam nesta ocorrência as polícias Militar, Civil e Perícia Científica.

Um inquérito deverá ser aberto para apurar o que teria levado a mulher a tirar a própria vida.