ARTIGO: PAREDES ALVAS: AVE ALEXANDRE E WENDEL!

“Basicamente, a Gestão significa influenciar a ação. Gestão é sobre ajudar as organizações e as unidades fazerem o que tem que ser feito, o que significa ação.” (Henry Mintzberg)

Aos que APOIARAM A CAUSA, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

Depois de diversos ARTIGOS OPINATIVOS escritos por este ARTICULISTA e postados em DIVERSOS SITES/PORTAIS da PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA e região (Lucélia, Osvaldo Cruz e Dracena), ainda, sobre os DESENCONTROS patrocinados pelo GESTOR PROVINCIANO com relação aos NOMES para assumirem o comando nas PAREDES ALVAS, pode-se registrar que a MISSÃO está quase de acordo com o PREVISTO…

Ainda, a SAUDAÇÃO registrada sempre nos finais dos ARTIGOS se tornaram uma MARCA REGISTRADA nas idas e vindas dos TEXTOS e o PÚBLICO ALVO, portanto, AVE ALEXANDRE E WENDEL deve continuar daqui pra frente como APOIO nas atividades afins aos interesses das PAREDES ALVAS…

Também, espera-se que a NOVA GESTÃO possa conduzir da melhor forma possível os rumos das PAREDES ALVAS, bem como, de acordo com o PROJETO APROVADO quando da ESCOLHA DEMOCRÁTICA pelos/as CONSELHEIROS/AS do CONSU, além do APOIO que receberam nas VOTAÇÕES mediadas pelo LEGISLATIVO PROVINCIANO, ou seja, os VEREADORES que sempre acreditaram na PROPOSTA que acabou vencendo, porém, depois de duas BATALHAS pra VENCER a GUERRA contra a MESMICE DE SEMPRE…

Tal APROVAÇÃO ocorreu com o APOIO de todos os EDIS, entretanto, deve-se ressaltar que apenas 5 VEREADORES acreditaram desde o início neste PROJETO ACADÊMICO (Alexandre e Wendel), desta forma, A CÉSAR O QUE DE CÉSAR: AGUINALDO, ÁLCIO, BIGODE, RAFAEL e PAULO…

Os demais que acabaram PEGANDO CARONA de última hora, apenas tentaram JUSTIFICAR o que não estava PREVISTO, nestes ocasos, basta ouvir o que está registrado nas palavras proféticas dos Vereadores BIGODE DA CAPOEIRA, além das oratórias do ÁLCIO e do RAFAEL…

Quanto às outras colocações, isso é, dos outros EDIS, posso destacar que NADA CONTRA… NADA A FAVOR… MUITO PELO CONTRÁRIO…

Além do mais e talvez do menos, entendo que o PASSADO deve ser constantemente COBRADO para que o PRESENTE possa representar o FUTURO das PAREDES ALVAS na perspectiva do VISIONÁRIO que partiu para o outro tempo do tempo…

Os DESAFIOS existem para serem SUPERADOS em todas as áreas do MERCADO, ainda mais neste CENÁRIO DE PANDEMIA, haja vista que daqui pra frente à UNIÃO entre DOCENTES, DISCENTES, FUNCIONÁRIOS/AS e COMUNICADE PROVINCIANA devem fazer a diferença nas PAREDES ALVAS, tendo em vista a conexão com a PROPOSTA patrocinada pelo PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO e apoiado no PROJETO APROVADO da NOVA REITORIA e EQUIPE para os próximos 4 anos de GESTÃO…

O retrocesso que ocorreu nestes últimos anos estão nos quatro cantos da INSTITUIÇÃO, assim, TODO CUIDADO É POUCO neste início de CAMINHADA nos corredores das PAREDES ALVAS…

Se CONSELHO fosse bom, ninguém dava de graça, todavia, assim mesmo, destaco uma frase que OUVI quando cheguei à INSTITUIÇÃO em 1.999, a saber: AQUI NA FAI VOCÊ NUNCA SABE DE ONDE VEM O TIRO, MUITAS VEZES VEM PELAS COSTAS… depois de algum tempo, completei com as seguintes palavras, NA MAIORIA DAS VEZES VEM DO LUGAR QUE VOCÊ MENOS ESPERA…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

AVE ALEXANDRE E WENDEL, Reitor e vice-reitor das PAREDES ALVAS!

(*) jornalista diplomado e professor universitário. desenvolveu atividades acadêmicas como pesquisador-colaborador da CÁTEDRA UNESCO/METODISTA DE COMUNICAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (1.998/2.018) e desenvolve atividades profissionais na área da comunicação organizacional como assessor-executivo da ASSPEM. articulista de 7 SITES/PORTAIS em nível regional e autor do e-book/livro, ADAMANTINA: Novas Perspectivas de Organizações Empresariais.

E-MAIL: [email protected]