Programa de Eficiência Energética doa mais de 700 toneladas de adubo em 2021

Foram beneficiados mais de 70 famílias somente este ano

Segue em execução o Programa de Eficiência Energética (PEE) que consiste no aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas para serem transformados em adubo e destinados à população por meio do programa Agricultura Familiar.

Até o momento, foram doados 725,45 toneladas de adubo para mais de 70 famílias. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina, a UniFAI e a Energisa.

Para a formação do composto orgânico, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) executou 801 podas de árvores nos bairros Jardim Adamantina, Jardim Brasil, Conjunto Habitacional Governador Mário Covas Júnior, Jardim Primavera, Parque do Sol e Parque Itamarati.

Os resíduos provenientes das podas de árvores são levados até o pátio de compostagem. No local, eles são triturados e enriquecidos com restos de alimentos e em até 90 dias, o composto orgânico é transformado e pronto para ser utilizado no solo.

Conforme explica o engenheiro ambiental da Prefeitura de Adamantina e responsável pelo projeto, William Bachega, os resíduos de alimento e os galhos triturados formam leiras.

“Quando a leira é formada, verificamos alguns parâmetros como umidade e temperatura que são fundamentais para que possamos entregar um composto de qualidade para os produtores. Atingindo os parâmetros adequados, entregamos para os agricultores para que eles disponibilizem um produto diferenciado no mercado”, explica.

Relembre

Para a execução do projeto em 2019 durante a 29ª Feira do Verde e Exposição Agropecuária, Comercial e Industrial de Adamantina foi realizada uma cerimônia solene de entrega de um caminhão e um revolvedor que integram o Acordo do Programa de Eficiência Energética (PEE).

Essa parceria é celebrada entre a Prefeitura e a UniFAI com a empresa Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S.A. Para execução do projeto, serão investidos no município mais de R$600 mil reais destinados à aquisição dos equipamentos que serão doados a Prefeitura, além de investimentos técnicos e administrativos.

A iniciativa visa o aproveitamento dos resíduos de poda de árvores e os resíduos orgânicos das cozinhas para serem transformados em adubo e entregues à população por meio do programa Agricultura Familiar e para os participantes dos programas sociais da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.