Prefeito Márcio Cardim assina decretos que nomeiam Alexandre e Wendel como reitor e vice-reitor da UNIFAI

A UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina) não está mais sem Reitoria. Com data de hoje (8 de julho de 2021), o prefeito Márcio Cardim assinou os dois decretos municipais que nomeiam o Prof. Alexandre Teixeira de Souza como reitor e o Prof. Dr. Wendel Cleber Soares como vice-reitor da Instituição.

A partir da publicação do documento – que deverá ocorrer na imprensa oficial nesta sexta-feira (9) – o chefe do executivo automaticamente dá posse aos novos responsáveis pelo comando da Autarquia Municipal.

O mandato é válido de 1º de julho de 2021 a 30 de junho de 2025.

Na tarde de ontem (quarta-feira) ocorreu a aprovação, por unanimidade, no plenário da Câmara Municipal, do ofício encaminhado pelos prefeitos indicando os professores doutores para ocuparem os cargos. Depois disto, a Presidência do Legislativo informou por ofício a decisão ao Executivo. E então nesta quarta-feira o prefeito oficializou a nomeação.

Como Alexandre está em fase de recuperação após ser acometido pela Covid-19, Wendel deve representar a Reitoria nos compromissos presenciais neste começo de trabalho.