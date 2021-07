Ônibus do time do Umuarama Futsal tomba e deixa 2 mortos e 20 feridos

Um acidente envolvendo o ônibus que levava a equipe do Umuarama Futsal deixou dois mortos, duas pessoas gravemente feridas e outros 18 feridos leves na manhã desta quinta-feira (8), na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. De acordo com a concessionária que administra o trecho da via, os feridos foram levados para o Hospital São José de Joinville e o Pronto-Atendimento de Garuva, em Santa Catarina.

O micro-ônibus tombou na altura do km 667, na descida da Serra do Mar, no sentido Santa Catarina, atingindo uma carreta e um automóvel. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreram no acidente o motorista do ônibus e um passageiro, cujas identificações serão realizadas pelo Instituto Médico Legal (IML).

O time do Umurarama Futsal viajava para Jaraguá do Sul (SC) onde enfrentaria amanhã (9) o clube da cidade, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em nota de pesar, publicada no Instagram, o Jaraguá Fakini Futsal, lamentou o ocorrido e anunciou o cancelamento da partida.

“Com muito pesar anunciamos que o jogo de amanhã contra o Umuarama está cancelado. A caminho de Jaraguá do Sul o ônibus do nosso adversário sofreu um grave acidente. Na sexta, dia 9 aconteceria o jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil.”