Campanha Vacina contra Fome arrecada mais de 500 quilos de alimentos

Em paralelo a ação que objetiva imunizar as pessoas contra a COVID-19, em Adamantina segue acontecendo a Campanha Vacina contra Fome.

A ação convida todos aqueles que forem receber a dose do imunizante no Centro Integrado de Saúde (CIS) a doarem voluntariamente alimento não perecível para as pessoas que estão em situação de insegurança alimentar.

A Secretaria de Assistência Social aderiu a campanha que é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo.

Na manhã de hoje (08), foram entregues 262 quilos para a Casa do Garoto e mais 262 quilos para o IAMA, totalizando 524 quilos de alimentos não perecíveis.

Entre os itens entregues estão: leite, arroz, açúcar, feijão, entre outros. Mensalmente, a Casa do Garoto entrega 45 cestas básicas e o IAMA mais 70 cestas básicas para os atendidos.

Vacinação

A partir de hoje (08), a primeira dose da vacina contra a COVID-19 será aplicada em pessoas que têm 35 e 36 anos. A estimativa é que o município tenha aproximadamente 800 habitantes com as faixas etárias.

Além disso, a expectativa do município é vacinar com a segunda dose 40 pessoas que foram agendadas previamente. A imunização é realizada no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 14 às 20h. A vacinação dos grupos que têm de 37 a 59 anos também continua.