Prefeitura de Adamantina executa melhorias em áreas verdes

A Prefeitura de Adamantina está executando benfeitorias em diversas áreas verdes do município através da construção de calçadas.

A ação tem como objetivo além da acessibilidade, atender melhor a população que utiliza esses espaços para a prática de atividades, segurança aos pedestres e melhor uso das áreas públicas.

Conforme explica o secretário de planejamento, João Vitor Marega, as calçadas estão sendo executadas dentro do projeto de melhorias das áreas verdes do município.

Pela legislação anterior, os loteamentos entregavam as áreas verdes sem a necessidade da execução de calçamento. “Hoje, com as alterações na legislação, os empreendedores entregam as áreas já com a execução do passeio”, afirma Marega.

Já foram executadas as melhorias no “triângulo” que fica na Rua Birigui, Alameda Francisco José de Azevedo e Rua Walter Massaferro, na continuação do Parque dos Pioneiros, totalizando mais de 270 metros quadrados. Essa melhoria atende uma solicitação da vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”.

Na rua Santa Catarina, situada no Sistema de Lazer do Residencial San Miguel, a melhoria está em execução e atingirá o montante de mais de 780 metros quadrados.

As calçadas também serão construídas no Residencial Parque Tangará na Avenida Deputado Cunha Bueno com mais de 660 metros quadrados. Para a construção de calçadas, estão sendo investidos R$ 37.174,07 em recursos próprios.