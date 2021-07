Indicação dos professores Alexandre e Wendel para a Reitoria da UNIFAI é aprovada por unanimidade na Câmara

O penúltimo capítulo de todo o impasse que se tornou a definição da nova Reitoria da UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina) foi enfim encerrado na tarde desta quarta-feira (7) com a aprovação, por unanimidade, no plenário da Câmara Municipal, do ofício encaminhado pelo prefeito Márcio Cardim (DEM) indicando para os cargos de reitor o Prof. Dr. Alexandre Teixeira de Souza e de vice-reitor o Prof. Dr. Wendel Cleber Soares.

A decisão saiu na sessão extraordinária iniciada às 15h. Antes, porém, às 12h, os vereadores adamantinenses fizeram uma sabatina com os indicados – como ocorreu com as outras primeiras duplas –, para que apresentassem o plano de gestão, respondessem questionamentos e esclarecessem dúvidas dos vereadores a respeito do trabalho que pretendem realizar a frente da Instituição. Devido a estar acometido pela Covid-19, Alexandre participou da reunião de forma online. Já Wendel esteve presente na Câmara.

Diferente das votações das outras duas duplas enviadas anteriormente pelo chefe do executivo – que dividiram o plenário (5 a 4) e acabaram rejeitadas pelos representantes do legislativo – os discursos dos vereadores desta vez seguiram a linha do consenso, apesar de terem feito ressalvas em especial à necessidade de conciliação entre a o Poder Executivo e a futura Reitoria da UNIFAI, prevendo supostas arestas, tendo em vista os desgastes criados durante esse processo de escolha. “A postura agora deve ser de pacificação e união, para o bem da Instituição e do nosso município”.

A aprovação teve 8 votos favoráveis – já que o presidente Paulo Cervelheira não precisou se manifestar – e nenhum contrário, sendo assim os vereadores que se opuseram aos outros nomes apresentados, agora, se posicionaram a favor.

A Presidência do Legislativo deve então informar por ofício a decisão ao Executivo. A partir disso, o próximo – e último – passo será o prefeito nomear oficialmente os professores Alexandre e Wendel para assumirem o comando da UNIFAI, que inclusive está sem Reitoria desde o dia 1º de julho.