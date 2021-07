Anunciada aprovação pela CEF de projeto para início das obras do Centro Cirúrgico na Santa Casa

Em entrevista nesta semana o prefeito Márcio Cardim (DEM) anunciou que a Caixa Econômica Federal aprovou o projeto para as obras do novo Centro Cirúrgico na Santa Casa de Misericórdia de Adamantina. “Tivemos uma resposta positiva da Caixa na semana passada que autoriza a execução das obras”, disse o chefe do executivo.

De acordo com as informações passadas por Cardim, a projeção financeira de investimento no Centro Cirúrgico é de aproximadamente R$ 800 mil. “A nossa intenção agora é que as obras sejam iniciadas em breve”, previu.

O Centro Cirúrgico faz parte de um conjunto de obras que vem sendo viabilizadas e executadas na Santa Casa de Adamantina. Recentemente foi iniciada a ampliação do prédio do Pronto Socorro Municipal, que deverá ficar quatro vezes maior e chegar a cerca de 1.000 metros, segundo o prefeito.

O hospital também conta com o Centro de Diagnóstico por Imagem com tomografia, endoscopia e raio-x digitalizado, e futuramente ressonância magnética.