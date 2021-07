Programa “Água e Óleo não se misturam” entrega um litro de óleo de cozinha novo a cada quatro litros de óleo usado

Com o objetivo de evitar que a população descarte de forma incorreta o óleo de cozinha usado na rede de esgoto ou que ele seja colocado junto com o lixo orgânico, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA) conta com o Programa “Água e Óleo não se misturam”.

O munícipe que quiser efetuar a troca do óleo usado pelo óleo novo pode levar até um dos pontos de coleta que funcionam no IAMA, no Lar Cristão e na própria secretaria. É necessário entregar quatro litros de óleo usado para receber um litro de óleo novo. Tudo o que é recolhido, é reciclado e transformado em biodiesel.

A destinação correta evita que a rede de esgoto sofra com problemas de entupimento, pois o óleo que é despejado irregularmente se transforma em gordura e fica incrustado nos encanamentos dificultando a passagem das águas e resultando no mau funcionamento das estações de tratamento.

Quando isso acontece, é necessário fazer uso de produtos químicos poluentes que são capazes de desentupir as instalações. A medida além de poluir ainda mais, faz com que o tratamento da água fique até 45% mais caro e pode atrair pragas que geram doenças nas pessoas e animais.

“Estamos vivendo uma crise hídrica e tudo o que não queremos é ver as coisas ainda mais caras, por isso a SAAMA reforça a existência do programa que dá um litro de óleo de cozinha novo para quem entregue os quatro litros sujos”, relembra a interlocutora do munícipio VerdeAzul, Nadine Silva.

Serviço– Aqueles que quiserem aderir ao Programa “Àgua e Óleo não se misturam” podem entregar o óleo usado no IAMA que fica na Rua Paraíba, 269 no Jardim Brasil, no Lar Cristão, situado a Rua Arno Kieffer, 507 na Vila Cicma e na SAAMA localizada na Rua Walter Meneghin, 100 no Jardim Oriente no Poliesportivo.

Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (18) 3522-1776 ou pelo e-mail [email protected]