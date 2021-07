Derrame de cédulas falsas de R$ 200 e R$ 100 deixa comércio em estado de alerta

A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Parapuã (Acip) fez, nesta terça-feira, 06/07, um alerta a comerciantes e consumidores, por conta de um “derrame” de notas falsas de grande valor no comércio local.



Segundo a presidente da Associação, Eliane Auad, casos foram confirmados em sua loja de roupas, calçados e acessórios infantis, em um industrial de suco de furtas, uma lanchonete e outro estabelecimento.



“Até agora três casos com notas de alto valor. A nossa preocupação aumenta porque são notas de R$100 e R$200… São notas muito parecidas com as verdadeiras”, alertou Eliane.



Pagamento



Segundo a dirigente, além do fato de serem novas de alto valor, o risco aumenta no início do mês. “Esta semana é semana de pagamento. Tanto os comerciantes devem ficar atentos, quando a população pegando troco, porque o comerciante, às vezes não percebe e acaba repassando essas notas que recebe”.



Eliane Auad lembrou que apesar do foco maior do problema ser Parapuã, é importante que toda região esteja em alerta, uma vez que a proximidade entre as cidades facilita a locomoção dos golpistas, principalmente quando o assunto de torna público.



Segundo ela, o prejuízo do lojista nunca fica no o calor, mas nas mercadorias que são entregues ao golpistas, muitas vezes, até o troco, sempre dado em nova verdadeiras de menor valor.



Em um dos casos recentes em Parapuã, o comerciante conseguiu identificar o passador de uma nota falsa de R$100, mas ele também teria alegado boa-fé, por ter recebido de troco em uma lanchonete que confirmou a relação comercial com essa pessoa.