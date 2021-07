Secretaria de Cultura e Turismo promove “Rotas Turísticas”

Interessados podem conhecer alguns pontos turísticos do município

Adamantina é Município de Interesse Turístico (MIT) desde 26 de fevereiro de 2019 por meio da lei 16.938 de 26 de fevereiro de 2019 que contou com o apoio do deputado estadual André do Prado e do vereador Hélio Santos.

Com o objetivo de apresentar os pontos turísticos de Adamantina para a população, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a cada mês promoverá o “Rotas Turísticas”.

Para dar início a ação no dia 11 de julho, a primeira rota apresentada aos participantes será a “Queijaria Monte Alegre”. O percurso ainda vai levar as pessoas na Chácara do Cazé, no Bairro Boa Vista, no Viveiro de Mudas, na Chácara do Fred, entre outros.

O passeio é gratuito, porém as vagas são limitadas. Os interessados devem fazer o agendamento por meio do telefone (18) 3522-4299. O ônibus sairá da Biblioteca Municipal às 7h30.

Relembre

Com os recursos já recebidos pelo Governo do Estado, foi executada a iluminação no Parque dos Pioneiros os pontos beneficiados foram academia ao ar livre, no parque infantil e na área esportiva. Para a execução da obra, foram investidos no local R$315.930,91 de repasse e mais R$24.126,44 em contrapartida do município. A inauguração da obra aconteceu em agosto de 2020.

Praça Euclides Romanini

Outro ponto já beneficiado na cidade com o repasse desse recurso é a Lagoa dos Patos que está instalada na Praça Euclides Romanini.

No local, foram investidos R$80 mil mais o montante de R$13.561,25 em contrapartida para a reforma do alambrado e para adequação do sistema de drenagem da lagoa e a inauguração aconteceu durante as ações que marcaram os 72 anos do município.

Novo repasse

Em maio deste ano, o Governo do Estado de São Paulo anunciou que um novo repasse será feito ao município para dar continuidade às obras.