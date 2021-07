Recapeamento no Parque dos Lagos está concluído

As obras de recapeamento asfáltico em CBUQ no Parque dos Lagos chegaram ao fim. Foram beneficiadas com a melhoria as ruas Rua Antônio Aparecido Malheiros e Rua Kioshi Shimizu.

Para a execução da obra, a Prefeitura de Adamantina firmou um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Regional. A emenda foi destinada ao município pelo então deputado estadual, Ed Thomas, agora prefeito de Presidente Prudente.

O valor do repasse do Estado é de 150 mil reais mais a contrapartida municipal de R$2.126,21. A secretaria de planejamento, por meio do Departamento Municipal de Trânsito (DEMTRAN) já fez a sinalização da via com a pintura de solo.