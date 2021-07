Polícia Rodoviária Federal apreende carga de mais de duas toneladas de maconha

Na noite desta sexta-feira Policiais Rodoviários Federais receberam informações que um grande carregamento de maconha estava sendo transportado em uma carreta pela Rodovia Assis Chateaubriand, SP-425.

Imediatamente os policiais deslocaram-se para as imediações do entroncamento entre as rodovias SP-425 e SP-294 em Parapuã, onde conseguiram identificar a carreta alvo e realizaram a abordagem.

Ao ser abordado o motorista demonstrou bastante nervosismo, relatando que havia pego a carga de cimento em Foz do Iguaçu e que teria como destino Uberlândia, em Minas Gerais.

Os policiais disseram que iriam vistoriar a carga, e neste momento o motorista confessou que havia cerca de 2.200 quilos de maconha entre a carga de cimento. Relatou ainda que receberia 28 mil reais pelo transporte e que descarregaria a droga em São José do Rio Preto.

Com base nos fatos foi dado voz de prisão ao motorista, e ao consultar sobre a vida pregressa do mesmo foi constatado que ele era procurado pela Justiça com pena a cumprir.

O caminhão carregado e o motorista foram conduzidos para Central de Polícia Judiciária de Tupã, sendo que a droga já foi retirada do veículo, e após a confecção do boletim de ocorrência já serão adotados procedimentos para destruição do entorpecente, destacou o Dr. José Luís Junqueira, Delegado de plantão. O motorista foi preso em flagrante e responderá pelo crime de tráfico de entorpecentes.