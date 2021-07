Covid: Durante os 30 dias de junho, Adamantina registra 646 novos casos, 614 curados e 27 óbitos

Por meio de levantamento feito com base nos Boletins Coronavírus divulgados diariamente pela Vigilância Epidemiológica, a reportagem do Folha Regional traçou a projeção da Covid-19 em Adamantina ao longo do mês de junho deste ano.

Os dados apurados levaram em consideração o intervalo entre duas datas. No dia 1º de junho Adamantina registrava 2.685 casos positivos, 2.505 curados e 85 mortes.

Naquele momento ainda havia 22 pacientes hospitalizados na Santa Casa, sendo 12 na enfermaria e 10 na UTI Covid, além de 95 ativos, 54 aguardando resultados e 8.756 notificações. Já no dia 30 de junho (quarta-feira desta semana), o cenário mostrava 3.331 casos positivos, 3.119 curados e 112 óbitos.

Ocasião em que também existia 100 ativos, 60 aguardando resultado, os mesmos 22 hospitalizados (12 na enfermaria e 10 na UTI Covid) e 9.960 notificações. No comparativo feito pela reportagem o município contabilizou neste último mês 646 novas confirmações de infecção pela Covid-19, em contrapartida, 614 adamantinenses venceram a doença, mas, por outro lado, 27 pessoas não resistiram e vieram a óbito.

Portanto, os números revelados mostram que no período a disseminação e contágio pela doença avançaram significativamente no município. Maior que a quantidade de curados. Sem falar no aumento preocupante das vítimas fatais.