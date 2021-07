Câmara vota hoje Referendo com novos nomes indicados pelo prefeito à Reitoria da UNIFAI

Em meio ao impasse referente à escolha da nova Reitoria da UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina), na última quinta-feira (1º de julho) o prefeito Márcio Cardim (DEM) apresentou ao Poder Legislativo os novos nomes escolhidos para assumirem o comando da Autarquia Municipal. A indicação agora é da Profª Drª Marceli Moço Silva para o cargo de reitora e o Prof. Dr. Fábio Alexandre Guimarães Botteon para vice-reitor.

A reportagem entrou em contato com a Câmara Municipal e confirmou que o Ofício já está à Casa de Leis. Segundo o presidente Paulo Cervelheira (PV), o pedido de referendo será colocado para votação dos vereadores na sessão ordinária desta segunda-feira (5).

Marceli e Botteon – que integrava a Reitoria cujo mandato terminou no último dia 30 de junho – fazem parte da ‘Lista Tríplice’ apresentada ao poder Executivo pelo Conselho Universitário da NIFAI, no entanto, não apresentaram o projeto de gestão. Pois somente foram indicados pelo Conselho no dia da votação para compor a lista trípice.

A nova indicação é a segunda tentativa de Cardim para nomear seus escolhidos, já que os primeiros nomes enviados ao Legislativo – do Prof. Dr. Vagner Belo e (reitor) e do Prof. Dr. Albanir Borrasca – não foram referendados pelos vereadores por 5 votos a 4.

Mas se desta vez a Câmara aceitar o prefeito poderá nomear Marceli e Botteon como reitora e vice-reitor.

Vale contextualizar que desde a última quinta-feira (1º de julho) a UNIFAI está sem comando, pela primeira vez em mais de 50 anos de existência da Instituição. Isto porque no dia 30 de junho terminou o mandato do até então reitor Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva e do vice-reitor Prof. Dr. Fábio Botteon. Situação causada justamente por todo impasse na nomeação dos novos ocupantes dos cargos.