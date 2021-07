Pessoas com 39 anos serão imunizadas contra a COVID-19 na próxima semana em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de segunda-feira (05) a primeira dose da vacina contra a COVID-19 será aplicada em pessoas que têm 39 anos. A estimativa é que o município tenha aproximadamente 400 habitantes com a faixa etária.

A imunização é realizada no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 14 às 20h. A pasta tomou essa medida com o objetivo de garantir acesso à vacina à população da faixa etária que trabalha durante o dia. A vacinação dos grupos que têm de 40 a 59 anos continua e ocorre das 14h às 20h.

Aqueles que desejarem podem ir a pé até o CIS e a pasta recomenda que o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br seja feito, pois assim o processo de vacinação terá maior agilidade.

Somente ontem (01) foram imunizadas na cidade 07 pessoas com comorbidade, 8 idosos, 5 profissionais da saúde, 1 trabalhador da segurança pública, um profissional da educação e 294 pessoas que integram as faixas etárias já autorizadas para receber a vacina, totalizando 310 pessoas e mais 08 aplicações em segunda dose.

A secretaria de saúde ressalta que independentemente do tipo de imunobiológico, o importante é ser imunizado, pois assim o município vai parar de sofrer com as consequências da pandemia.

Campanha Vacina contra Fome

Aqueles que quiserem contribuir de forma voluntária com a Campanha Vacina contra a Fome podem entregar no CIS um quilo de alimento não perecível.