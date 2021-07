Contratação de médicos para atender nas unidades básicas de saúde é solicitada na Câmara

A falta de médicos clínicos gerais nas unidades básicas de saúde do município foi tema da Indicação nº 438 lida no plenário da Câmara Municipal na última sessão ordinária, segunda-feira (21).

A situação foi relatada pelos vereadores Noriko Saito e Paulo Cervelheira, ambos do Partido Verde.

Os autores do documento legislativo solicitaram ao Poder Executivo, com a máxima urgência, a contratação de profissionais nesta especialidade para atender nos postinhos. “Especialmente no Jardim Brasil, Jardim Adamantina, Cecap, Estância Dorigo, e Posto da Rua Nove de Julho”.

Noriko e Paulo fizeram o pedido com base em cobranças recebidos de usuários das unidades básicas de saúde que buscaram o referido atendimento e tiveram dificuldade em conseguir.

A Indicação foi encaminhada ao Poder Executivo, para análise das medidas a serem tomadas.