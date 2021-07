ARTIGO: PAREDES ALVAS, CRISE E DEMOCRACIA…

“No inferno os lugares mais quentes são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise.” (Desconhecido)

Ao LEGISLATIVO PROVINCIANO, dedico!

Sérgio Barbosa (*)

A DECISÃO quanto a SEGUNDA INDICAÇÃO que era a TERCEIRA OPÇÃO da tal LISTA TRÍPLICE enviada para o GESTOR PROVINCIANO quanto a ESCOLHA dos NOMES para a REITORIA e VICE-REITORIA das PAREDES ALVAS nos próximos quatro anos, DEIXAM A DESEJAR mais uma vez, ainda, pela TERCEIRA VEZ quanto a ESCOLHA do CONSU-CONSELHO UNIVERSITÁRIO em tempo de DEMOCRACIA neste PAÍS DO FAZ DE CONTA…

Assim, mais uma vez, ou seja, pela SEGUNDA VEZ e para DEBATER os NOMES do TERCEIRO LUGAR como os ESCOLHIDOS pela AUTORIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, ATROPELANDO pela QUARTA VEZ a AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA das PAREDES ALVAS…

Pelo OLHAR atento deste ARTICULISTA, também, PROFESSOR UNIVERSITÁRIO, trata-se de outra ESCOLHA por meio da IMPOSIÇÃO sem mais e com muito menos, haja vista que a DEMOCRACIA deve prevalecer em todas as áreas para uma VISÃO de FUTURO neste CENÁRIO DE PANDEMIA em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL…

As ESCOLHAS sem critérios pré-definidos acabam atrapalhando as DIRETRIZES aprovadas e de acordo com os OBJETIVOS do PROJETO ACADÊMICO das PAREDES ALVAS neste CONTEXTO mediado pelos NOMES APROVADOS pelo CONSELHO UNIVERSITÁRIO na escolha da ETERNA PRIMEIRA OPÇÃO e sem maiores considerações quanto aos outros NOMES, tendo em vista a DIFERENÇA dos VOTOS entre as CHAPAS INSCRITAS no PROCESSO em pauta para REITORIA e VICE-REITOR…

Ainda, a CHAPA INDICADA pelo GESTOR não apresentou o PROJETO ACADÊMICO de acordo com a EXIGÊNCIA do EDITAL, sendo que apenas DUAS PROPOSTAS foram inscritas de acordo com a PUBLICAÇÃO dos concorrentes e registradas na ATA DO CONSU…

Portanto, tal INDICAÇÃO do GESTOR PROVINCIANO não pode ser levada adiante para o REFERENDUM do LEGISLATIVO, considerando tal desencontro entre o EDITAL e os NOMES ESCOLHIDOS para APROVAÇÃO pelos EDIS…

O interessante neste PROCESSO DEMOCRÁTICO está no fato de que na PRIMEIRA INDICAÇÃO entrou o SEGUNDO COLOCADO com METADE DOS VOTOS do PRIMEIRO COLOCADO de acordo com DECISÃO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, agora, o GESTOR MUNICIPAL repete a mesma tática e ESCOLHE a TERCEIRA OPÇÃO da LISTA TRÍPLICE, neste caso, deve-se REGISTRAR que estes NOMES entraram apenas para FAZEREM DE CONTA junto às outras DUAS CHAPAS…

Mas, como sempre, SE VOCÊ PENSAR QUE TÁ RUIM, PODE PIORAR e deu no que deu nestes OCASOS de um TALVEZ e ponto com muitas DIVAGAÇÕES quanto a tal ESCOLHA…

A BOLA DA VEZ está com os EDIS PROVINCIANOS para CREDITAR ou DESACREDITAR DE VEZ tal ESCOLHA, considerando que o CONSELHO UNIVERSITÁRIO está acima desta INDICAÇÃO, ainda, tendo em vista que a PRIMEIRA CHAPA recebeu 12 VOTOS dos conselheiros/as das PAREDES ALVAS…

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

AVE ALEXANDRE E WENDEL!

