Adamantinense Izabela Rodrigues da Silva é confirmada na Olimpíada de Tóquio

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou, nesta quarta-feira, os convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Ao todo, o país terá 52 representantes na modalidade, tida como uma das mais nobres e tradicionais da Olimpíada.

A lançadora Izabela Rodrigues da Silva e o maratonista Paulo Roberto de Paula são os representantes da região da Nova Alta Paulista na equipe de atletismo do Brasil que viajará para as Olimpíadas de Tóquio. Os nomes dos dois atletas estiveram entre os 52 presentes na lista divulgada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

Do lançamento do disco, Izabela tem 25 anos, é de Adamantina e compete pelo Iema, de São Caetano do Sul (SP). Ela se classificou pelo ranking mundial. No Troféu Brasil, realizado no último mês, a jovem conquistou a medalha de ouro.