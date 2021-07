Prefeito faz nova indicação e apresenta Marceli Moço Silva à reitoria e Fábio Botteon vice-reitor

No meio da tarde desta quinta-feira (1) o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim (DEM) fez a nova indicação à reitoria do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI). A partir da lista tríplice elaborada pelo Conselho Universitário, ele escolheu agora os nomes da professora doutora Marceli Moço Silva para reitora e do professor doutor Fábio Alexandre Guimarães Botteon para vice-reitor. Botteon encerrou seu mandato de vice-reitor ontem (30). Os novos nomes já foram protocolados na Câmara Municipal.

Nessa segunda tentativa Márcio mantém resistência a indicar os nomes da chapa mais votada pelo Conselho Universitário, dos professores doutores Alexandre Teixeira de Souza e Wendel Cleber Soares para reitor e vice-reitor, que na ocasião obteve 12 votos.

Na tentativa anterior, ao indicar os nomes dos professores doutores Vagner Amado Belo de Oliveira e Albanir Gabriel Borrasca, para reitor e vice-reitor, o prefeito não conseguiu o referendo na Câmara Municipal, como exige a legislação. Tentou inclusive anular a decisão da Câmara, no Poder Judiciário, mas a Justiça negou o pedido no final da tarde de ontem. Com isso, precisou seguir o rito, fazendo novas indicações, a partir da lista tríplice.

A chapa agora indicada pelo prefeito foi indicada pelo Conselho, na ocasião, para compor a lista tríplice, já que não apresentou candidatura nem projeto de gestão. Agora, os novos nomes devem ser submetidos a nova apreciação pela Câmara Municipal, o que deve ocorrer na próxima segunda-feira (5). Para serem nomeados pelo prefeito, os novos nomes também precisam ser referendados pelo Legislativo. De acordo com informações, os vereadores pretendem sabatinar os novos indicados.

O tema é urgente. Com o fim do mandato da primeira reitoria da UniFAI, encerrando ontem, a instituição está sem reitor, vice-reitor, pró reitores, coordenadores e diretores nomeados.