Morre uma das vítimas da explosão de caminhão em posto de combustíveis

Até o início da manhã desta quinta, cinco pessoas haviam sido socorridas para a Santa Casa e dez haviam sido levadas para a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ipeúna. Seis delas já haviam recebido alta e quatro seguiam internadas.

A explosão do caminhão, que estava carregado com produtos químicos, aconteceu por volta das 18h40 no posto Confiante, no km 175 da Rodovia Washington Luís (SP-310).