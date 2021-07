Homem é preso pela Polícia Militar após furto de farmácia e restaurante em Adamantina

Um homem de 30 anos e que segundo a polícia conta com várias passagens pelo crime de furto foi preso na manhã desta quinta-feira (1) em Adamantina.

Após ser solicitada pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais, a Polícia Militar tomou ciência do crime e com posse das características do autor, realizou diligências que resultaram em sua localização.

Com ele estavam as vestes usadas durante os furtos e ainda dinheiro, aparelho celular, balas e chicletes que haviam sido subtraídos do restaurante.





No Plantão Policial, as vítimas reconheceram o autor e as vestes utilizadas. Ele ficou preso na Cadeia Pública à disposição da Justiça.

Atuaram nesta ocorrência as viaturas de área, Comando de Grupo Patrulha e Comando de Pelotão.