Vereadores pedem que Prefeitura execute diversas melhorias no Parque Caldeira

Durante a sessão ordinária realizada na noite da última segunda-feira (21) diferentes pedidos de melhorias no Parque Caldeira foram apresnetados pelos vereadores adamantinenses.

Noriko Saito e Paulo Cervelheira, ambos do PV (Partido Verde), fizeram a Indicação 439/21 e solicitaram com urgência reparos na pista de caminhada, que sofreu erosão causada pelas últimas chuvas e houve o afundamento do solo em vários pontos.

Já Aguinaldo Galvão, Cid Santos e Ricardo Gangirão, todos do DEM (Democratas), elaboraram a Indicação nº 443 que também pede a execução, com urgência, das seguintes ações complementares no Parque Caldeira: “reparos nas pedras e uma completa limpeza no leito do córrego que encontra-se com várias pedras soltas e muito mato nas laterais da canalização; Aumentar a quantidade de lixeiras em todo percurso na pista de caminhada; Demarcação de solo na pista de caminhada, de 100 em 100 metros até o seu final, 1300 metros, a fim de orientar as pessoas que costumam se exercitar com caminhadas e corridas”.

O espaço se tornou o segundo mais utilizado diariamente de Adamantina para a prática de exercícios físicos, lazer e entretenimento – ficando atrás apenas do Parque dos Pioneiros.

Após passarem pelo plenário, as indicações foram despachadas para possível tomada de providências por parte do Poder Executivo.