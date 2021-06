Fundo Social de Solidariedade de Adamantina oferece curso de eletricista e instalador residencial

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade em parceria com o Senai, está oferecendo gratuitamente o curso de eletricista e instalador residencial. Serão disponibilizadas 16 vagas. Os interessados devem ter no mínimo 18 anos para participar.

A ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura de Adamantina e os interessados devem preencher e entregar no Fundo Social de Solidariedade de segunda a sexta das 8h às 11h e das 14h às 17h. As matrículas serão efetuadas em ordem de inscrição.

As aulas serão ministradas de segunda a sexta-feira das 18h às 21h e a duração do curso é de até três meses. O curso está previsto para começar em agosto.