Exame/Ideia: Alckmin lidera todos os cenários de 2º turno para o governo de SP

Pesquisa Exame/Ideia divulgada nesta segunda-feira 28 indica que o ex-governador Geraldo Alckmin, que pode deixar o PSDB, aparece na liderança de todos os cenários de 2º turno para a eleição ao governo de São Paulo em 2022.

O levantamento o coloca na dianteira contra Fernando Haddad, do PT (44% x 25%); Guilherme Boulos, do PSOL (44% x 25%); Rodrigo Garcia, do PSDB (43% x 13%); e João Doria, também do PSDB (38% x 26%).

Nas simulações de 1º turno, porém, há equilíbrio. Alckmin aparece numericamente à frente, com 18%, mas há empate técnico com Márcio França, do PSB, com 17%; e Guilherme Boulos e Fernando Haddad, com 13%.

Em um cenário com Alckmin e João Doria, Haddad aparece numericamente na liderança, com 15%, seguido por Doria e Alckmin, com 14%; França e Boulos, com 12%; e Paulo Skaf, do MDB, com 10%.

O levantamento ouviu 1.000 pessoas, por telefone, entre os dias 22 e 24 de junho. A margem de erro 2,65 pontos percentuais para mais ou para menos.