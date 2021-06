DER abre licitação para contratação de empresa para execução do Programa Novas Vicinais

Vicinal Plácido Rocha será beneficiada com melhorias na terceira etapa do programa

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) abriu na segunda-feira (28), o edital de licitação pública nacional que objetiva contratar empresa que executará as obras de recuperação e melhorias de pista em diversos trechos de estradas municipais no Estado de São Paulo.

A licitação é de responsabilidade do Estado e consiste no Programa Novas Estradas Vicinais.

Adamantina foi contemplada com o recapeamento dos 26 quilômetros da Rodovia Vicinal Plácido Rocha, na terceira etapa do programa e o valor investido para as melhorias será de R$17.815.588,05.

“Esta reivindicação consta no nosso plano de governo, e logo no primeiro ano vamos viabilizar o que foi pautado. É uma obra de alto investimento que trará grandes benefícios econômicos, já que liga duas importantes rodovias, a Comandante João Ribeiro de Barros e Marechal Rondon. Agradeço o governador João Dória, ao vice-governador Rodrigo Garcia, ao deputado estadual Mauro Bragato e ao deputado federal Alexandre Leite por apoiarem a inclusão de Adamantina neste importante programa”, disse o prefeito.

Relembre

Após o primeiro anúncio do Governo do Estado do lançamento do Programa, prefeito Márcio Cardim, o secretário de planejamento João Vitor Marega e o de obras, Wellington Zerbini e, ainda, o diretor de engenharia e projetos arquitetônicos, Rodrigo Gumiero estiveram no Departamento de Estradas e Rodagem (DER), em reunião com Helena Aguiar e Álvaro Ferro, engenheiros do DER e Francisco Torturello, diretor do escritório desenvolvimento regional.

Na oportunidade, eles foram informados que a vicinal Plácido Rocha será submetida a recuperação funcional, com melhorias no piso e drenagem. O projeto já está aprovado pelo DER.