Campanha Inverno Solidário tem início em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, deu início à Campanha Inverno Solidário de 2021. Aqueles que quiserem contribuir, podem deixar a doação de cobertores novos ou usados bem embalados no Tiro de Guerra ou no Fundo Social de Solidariedade. A ação conta com a parceria da Sabesp.

Os cobertores podem ser novos ou usados bem embalados, porque essa é uma maneira de evitar a transmissão da COVID-19.

Em virtude da pandemia, a arrecadação que é realizada de casa em casa está suspensa. Todos os itens arrecadados serão distribuídos pela Secretaria de Assistência Social às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.