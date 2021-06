Tablets são doados à Santa Casa para videochamadas de pacientes da UTI Covid com familiares

A Santa Casa de Adamantina recebeu em doação dois tablets que serão usados para envio de boletins informativos e videochamadas, junto a familiares, de pacientes hospitalizados na UTI Codi-19.

Segundo divulgou nesta segunda-feira (28) o hospital, a ação foi organizada pela Rede Promover Vidas e concretizada pelo Rotaract de Adamantina, o que permitirá ampliar as ações de humanização na unidade de saúde a pacientes com a Covid-19 na UTI. “A junção de esforços ameniza o peso da nossa luta diária. Nós, da Santa Casa de Adamantina, em nome de toda a comunidade, agradecemos mais esta ação solidária!”, destaca o psicólogo Mateus Bevilacqua.

Conforme protocolo interno, os pacientes da clínica (enfermaria) podem utilizar o celular, o que não corre na UTI. Assim, com o emprego dos dispositivos, e quando o paciente estiver em condições de interagir, serão realizadas as videochamadas com os familiares responsáveis, como também o envio regular dos boletins médicos.