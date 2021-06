Prefeito Márcio Cardim afirma que Prof. Dr. Vagner Belo deve assumir a Reitoria da UNIFAI temporariamente

O prefeito Márcio Cardim (DEM) afirmou, em entrevista concedida no rádio (Grupo Joia) no começo da tarde de hoje, que o Prof. Dr. Vagner Amado Belo de Oliveira deve assumir temporariamente a Reitoria da UNIFAI (Centro Universitário de Adamantina) a partir do próximo dia 1º de julho.

“No caso da vacância, assume como reitor, por prazo determinado de 60 dias, o pró-reitor de maior idade”, disse Cardim.

Neste cenário, tem direito ao posto de ‘reitor pro tempore’ o Prof. Dr. Delcio Cardim, irmão de Márcio, porém, deverá abdicar do cargo pelo parentesco com o prefeito.

“O Delcio é professor da UNIFAI há muitos anos e teria todo o direito legal de assumir, mas ele já me disse que fará um documento oficializando que não assumirá. E como haverá o declínio, segundo o Regimento da Instituição, quem assume pelo critério da idade entre os pró-reitores é o Prof. Vagner”, afirmou Cardim.

O mandato dos atuais reitor e vice-reitor vence nesta quarta-feira (30 de junho) e a posse dos futuros ocupantes dos cargos estava marcada para o dia 1º de julho.

Vale recordar que o impasse na nomeação da nova Reitoria da UNIFAI surgiu após o prefeito indicar por Referendo à Câmara Municipal os nomes de Vagner Belo e Albanir Borrasca para os cargos, o que foi rejeitado pela maioria dos vereadores (5 a 4).

“Vamos desfazer essa celeuma que o Legislativo criou. O Legislativo é uma casa de fiscalização e, no nosso ponto de vista, não tem o direito de interferir na escolha do prefeito, a não ser que haja alguma irregularidade. Mas o processo de escolha dos nomes apresentado aos vereadores foi totalmente lícito. Os votos não tiveram justificativa plausível, foi um ato puramente político, o que não condiz com o Referendo”, contestou Cardim. E acrescentou: “Como gestor tenho que escolher a dupla que está mais alinhada com o Executivo e com o projeto que é desenvolvido há anos (Saúde, Santa Casa e Pronto Socorro). Não posso deixar interesses particulares sobrepor a magnitude deste projeto. Até porque, quem responde, inclusive criminalmente, pelos atos dos gestores da Instituição é o prefeito e não o vereador”.

Tendo em vista que a permanência do Prof. Dr. Vagner como reitor, neste primeiro momento, será temporária, Cardim garantiu que buscará uma forma de definir a nomeação efetiva da nova Reitoria.

Diante de toda a situação, segundo as possibilidades projetadas, o Executivo pode buscar na Justiça o direito de nomear seus escolhidos ou até mesmo poderia, talvez, baixar um Decreto Municipal nomeando-os diretamente, desconsiderando a rejeição do Referendo.