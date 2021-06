Paulo Sergio deixa a Reitoria da UNIFAI no dia 30 e tem mandato marcado pela construção do Bloco de Medicina

No próximo dia 30 de junho vence o prazo do mandato da atual Reitoria da UNIFAI, a primeira da história depois que a Autarquia Municipal se transformou no Centro Universitário de Adamantina. Os cargos são ocupados pelos professores doutores Paulo Sergio da Silva (reitor) e Fábio Alexandre Guimaráes Botteon (vice).

Mesmo tendo direito de buscar a recondução, Paulo Sergio optou por não participar do processo de eleição para o futuro mandato, que terá início no dia 1º de julho de 2021 e seguirá até 30 de junho de 2025. O processo está em andamento e ainda não foram definidos os novos ocupantes dos postos.

A atual Reitoria entregará o comando da UNIFAI com uma previsão orçamentária para este ano de aproximadamente R$ 77,4 milhões. Um valor maior do que o orçamento anual de muitas cidades da Alta Paulista. Até por este potencial econômico, bem como pela grande importância acadêmica e pelo fato de ser a maior impulsionadora do desenvolvimento do município nos últimos anos, a Autarquia é a ‘joia’ de Adamantina.

Mas a principal marca que o mandato conduzido por Paulo Sergio deixará, sem dúvida, é a tão esperada e concretizada construção do Bloco de Medicina, o quinto e mais moderno complexo erguido no Campus II da UNIFAI. Além de salas de aula, o espaço abriga laboratórios especializados para os cursos das áreas de Saúde e Biológicas, como Anatomia e Simulação Realística.

“Sempre foi nosso lema diário: Com dedicação à Educação e perseverança no Trabalho, a UNIFAI e Adamantina continuarão cada vez mais pujantes. E assim fizemos”, declarou o reitor.

Após encerrarem o compromisso na Reitoria, Paulo Sergio e Fabio Botteon voltarão às salas de aulas da Instituição, uma vez que são professores do quadro efetivo de docentes.