Sérgio Barbosa (*)

Deve-se considerar que existem muitas possibilidades envolvendo as diversas PESQUISAS afins aos interesses da ACADEMIA em nível GLOCAL, ou seja, do GLOBAL para o LOCAL em tempo de FOLCKCOMUNICAÇÃO, porém, de acordo com a PERSPECTIVA mediada pela PROPOSTA com pauta em atividades relacionadas com a área da CULTURA POPULAR…

Entretanto, torna-se necessário estar em CONEXÃO com a HISTÓRIA local para uma aproximação com TEMAS e TEMÁTICAS envolvendo o CENÁRIO ou FATOS que marcaram a trajetória da cidade de ADAMANTINA em nível REGIONAL…

Tendo tal objetivo ACADÊMICO, ainda, buscando diversas INFORMAÇÕES por meio do REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO, os professores, TIAGO RAFAEL DO SANTOS ALVES (FADAP/FAP/Tupã-SP) e SÉRGIO BARBOSA (UNIFAI/Adamantina-SP), inscreveram e receberam o ACEITE do Trabalho, a saber: Do pé do altar ao recôndito domiciliar: um estudo sobre os oratórios de fachada e a influência da Igreja Católica em Adamantina-SP para APRESENTAÇÃO na XX CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE FOLCKCOMUNICAÇÃO que será realizada no campus da UFMA-Universidade Federal do Maranhão, São Luís, nos dias 29 e 30 de junho por meio de atividades ON-LINE…

Proposta do Trabalho e Pesquisa

A RELIGIOSIDADE CATÓLICA sempre esteve presente nas atividades da cidade e suas LIDERANÇAS exerceram grande influência no cotidiano público e privado do município de Adamantina-SP, em meio a sua formação e desenvolvimento (1940-1960)…

Neste CONTEXTO, por meio dos oratórios, são estabelecidas as diferentes relações entre os moradores e seus santos de devoção, o que contempla o seu ideário de proteção e possíveis benefícios com a presença do SAGRADO em seus lares, marcando assim a própria IDENTIDADE CULTURAL deste local…

De acordo com o Historiador e Pesquisador, TIAGO RAFAEL, o iniciou do processo ocorreu com a COLONIZAÇÃO na década de 1.930 como resultados de um EMPREENDIMENTO de uma das subsidiárias da Companhia Paulista de Estradas de Ferro (CPEF)…

Também, a EMANCIPAÇÃO que ocorreu nos fins da década de 1940, resultou em uma CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL partindo do denominado NÚCLEO RELIGIOSO e posteriormente surgiram os BAIRROS periféricos, entretanto, o NÚCLEO URBANO torna-se o CENTRO RELIGIOSO da cidade…

História, Religião e Oratórios

Os diversos fatos que ocorreram neste período, ou seja, nas décadas entre 1.930 e 1.950 foram determinantes para o envolvimento da IGREJA CATÓLICA em quase todas as áreas de atuação por meio dos trabalhos desenvolvidos pelos RESPONSÁVEIS (Padres) e COMUNIDADE RELIGIOSA…

Deve-se registrar a ALTERAÇÃO da DATA do ANIVERSÁRIO de ADAMANTINA, de acordo com a LEI 843 de 27/5/1.967 que OFICIALIZA o dia 13 DE JUNHO como MARCO REFERENCIAL em compasso com o DIA DO PADROEIRO da cidade…

Portanto, percebe-se a Influência da IGREJA CATÓLICA neste cenário local, todavia, deve-se considerar a existência de FATORES DE EXCLUSÃO SOCIAL quando se coloca a REGIÃO CENTRAL como referência do NÚCLEO RELIGIOSO…

Nestas RELAÇÕES mediadas pelo CATOLICISMO, surge a SINTONIA entre MORADORES/AS e seus respectivos SANTOS DE DEVOÇÃO por meio dos chamados ORATÓRIOS disponibilizados e fixos nas RESIDÊNCIAS…

Pesquisadores de Adamantina

A PESQUISA utilizou como REFERENCIAL TEÓRICO, diversas publicações como APOIO e de acordo com as FONTES disponibilizadas, entre as quais, o MATERIAL disponibilizado no SITE DA PMA; BREVES ENSAIOS SOBRE A HISTÓRIA DE ADAMANTINA (Tiago R.S. Alves); FRAGA, F. C. (ENTREVISTA, 1/10/2013); LIMA, JUBILEU DE OURO DE ADAMANTINA (Cândido Jorge de Lima); PROJETO DE METRÓPOLE DA CIDADE DE ADAMANTINA (Marcos Martinelli); REVIVER ADAMANTINA (José Carlos Rodrigues); INCORPORAÇÃO DA NOVA ALTA PAULISTA AO SETOR PRODUTIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO: MUNICÍPIO DE ADAMANTINA- 1.937 a 1.955 (Dissertação de Mestrado/UNESP/Rubens Galdino da Silva), bem como, outros autores/as afins aos objetivos do Trabalho que será apresentado na XX CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE FOLCKCOMUNICAÇÃO no campus da UFMA-Universidade Federal do Maranhão…

(*) jornalista diplomado, professor universitário, coordenador-executivo de diversos eventos com promoção da cátedra UNESCO/METODISTA (1.999/2.008) e desenvolveu atividades acadêmicas como pesquisador-colaborador da cátedra unesco/metodista de comunicação regional (1998/2018).