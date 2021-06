Polícia Civil de Adamantina prende dois homens acusados de estelionato

Na última quarta (23) as equipes da DIG/Dise (Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes) de Adamantina receberam notícia da ocorrência da prática no município do “golpe do motoboy”.

No citado golpe, os criminosos fazem contato com a vítima alegando que seu cartão bancário teria sido clonado e compras indevidas estariam sendo feitas, bem como que um funcionário da instituição financeira iria buscar o cartão e senha em sua residência.

Em Adamantina os criminosos conseguiram causar prejuízo a várias vítimas, sendo que de imediato as equipes das Delegacias especializadas iniciaram intenso trabalho de investigação aliado a técnicas de inteligência, onde identificaram dois suspeitos do sexo masculino.



Mediante cerco ocorrido com apoio de equipes da Polícia Civil dos municípios de Bauru e Agudos, localizaram os indivíduos abordando-os, sendo encontrados com estes diversas máquinas utilizadas para transações bancárias, além de uma carteira de habilitação sob suspeita de ser falsa.

Desta forma, a dupla foi presa e autuada em flagrante, sendo recolhidos na cadeia pública de Avai à disposição de Justiça.

A Polícia Civil orienta toda a população a não fornecer qualquer tipo de informação por telefone, como por exemplo, dados pessoais, senhas bancárias e outros dados sensíveis, frisando que a conduta de “retirada de cartões bancários” junto às moradias de correntistas não é pratica das instituições financeiras, bem como em ocorrendo qualquer evento do tipo ou percepção pelo cidadão de atitudes/pessoas suspeitas, a Polícia Civil deve ser procurada ou efetuada denúncia anônima pelo telefone 197.