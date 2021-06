FARMA PET oferece “padaria” para seu animal de estimação

Você já ouviu falar em “padaria pet”? Sim! Agora o seu animal de estimação também conta com uma padaria onde você pode adquirir as delícias voltadas para o seu melhor amigo.

O espaço localizado no interior da Farma Pet de Adamantina, na rua Joaquim Nabuco, nº 66, conta com bolachas e petiscos diversos. Tem até cerveja para o seu cachorro! A Farma Pet – Farmácia Veterinária e Pet Shop é especializada em medicamentos veterinários para animais pet e oferece rações, acessórios e outros produtos do segmento.

O comando da Farma Pet é do médico veterinário Claudemir Gonçales Junior, formado em 2009 pela UniFAI.

O programa “PETLOVERS FARMA PET” é exclusivo para os clientes da empresa e transforma o valor gasto em produtos e serviços da loja em pontos que dão direito ao resgate por prêmios diversos.

Os clientes têm a opção de fazer o pedido pela loja virtual e receber o produto em casa. O telefone de contato e WhatsApp da Farma Pet é o (18) 9.9640-3636.