ARTIGO: Tempo ao tempo para as Paredes Alvas nesta Província do faz de conta…

“O jornalismo moderno tem uma coisa a seu favor. Ao nos oferecer a opinião dos deseducados, ele mantém-nos em dia com a ignorância da comunidade.” (Oscar Wilde)

Sérgio Barbosa (*)

O cenário PROVINCIANO quanto aos desencontros que ocorreram com a VOTAÇÃO dos NOMES para a REITORIA das PAREDES ALVAS por meio do CONSELHOR UNIVERSITÁRIO e de acordo com o REGIMENTO INTERNO da Instituição, ainda, a NÃO APROVAÇÃO pelo LEGISLATIVO PROVINCIANO da ESCOLHA do GESTOR MUNICIPAL e tudo mais em meio ao tudo de menos…

Entretanto, continuam circulando nas ESQUINAS desta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, os FAMIGERADOS BOATOS sobre isto ou aquilo com relação aos NOMES APROVADOS pelo COLEGIADO das PAREDES ALVAS com apenas 12 VOTOS, tendo em vista que a outra DUPLA teve a MAIORIA com 6 VOTOS…

Tudo indicada que muita ÁGUA deve passar por DEBAIXO ou POR CIMA desta PONTE que só existe nesta PROVÍNCIA, todavia, não se pode deixar de lado que o JOGO continua o mesmo de sempre, haja vista que o GRUPO que controla o PODER não quer sair e o outro GRUPO que está do outro lado, quer ENTRAR pra fazer a diferença de um jeito ou de outro…

Os denominados SIMPLES MORTAIS, entre os quais este ARTICULISTA que adota sempre a POSTURA OPINATIVA frente às MEDIAÇÕES do PODER INSTITUCIONALIZADO nesta PROVÍNCIA DO FAZ DE CONTA, procura na medida do possível, NÃO ENTRAR neste JOGO VICIADO pelas eternas TROCAS NADA SIMBÓLICAS patrocinadas quase sempre pelos interesses de sempre…

Os RUIDOS quanto aos diversos PERSONAGENS que circulam em TERRAS PROVINCIANAS existem desde o outro tempo, ou seja, quando tais ocorrências aconteciam por meio das famosas CARTAS ANÔNIMAS e assim por diante, entretanto, neste TEMPO NOVO TEMPO às mediações ocorrem nas REDES SOCIAIS para uma aproximação ou distanciamento dos/as ENVOLVIDOS/AS e reticências…

Também, deve-se REGISTRAR que este ARTICULISTA não tem nenhum PROBLEMA quanto a ESCREVER a tal MEA CULPA sobre tal POSIONAMENTO OPINATIVO, considerando que assumir tal POSTURA frente aos FATOS DE FATO, são PRERROGATIVAS das TÉCNICAS JORNALÍSTICAS em tempo de pós-globalização MIDIÁTICA…

Porém, o que não pode ocorrer é ficar no MEIO DO CAMINHO entre este ou aquele GRUPO, desta forma, torna-se NECESSÁRIO uma TOMADA DE POSIÇÃO por meio da REFLEXÃO CRÍTICA sobre tudo e todos nestas QUESTÕES relacionadas com as PAREDES ALVAS…

Nestes últimos 10 ANOS de atuação deste GRUPO no comando das PAREDES ALVAS, ainda, de acordo com RELATÓRIOS OFICIAIS e outras FONTES, ocorreram AVANÇOS em áreas específicas, todavia, o RETROCESSO marca presença com o FECHAMENTO de CURSOS e outros DESENCONTROS mediados por DECISÕES sem mais e com muito menos quanto aos OBJETIVOS e coordenados na PERSPECTIVA de um PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL…

Desde o início de 2.020 que este PAÍS DO FAZ DE CONTA está sob os DESMANDOS de um DESGOVERNO em tempo de PANDEMIA, por isso, faz-se necessário estar em CONEXÃO com as NOVAS PROPOSTAS direcionadas para o MERCADO visando um NOVO POSICIONAMENTO para as áreas da PRODUÇÃO e SERVIÇOS…

AVE ALEXANDRE E WENDEL!!!

QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

(*) jornalista diplomado, professor universitário, consultor na área de gestão da comunicação organizacional e assessor-executivo da ASSPEM. autor do E-BOOK- ADAMANTINA: Novas perspectivas de Organizações Empresariais (2021/ACEA/EL/ASSPEM).

E-MAIL: [email protected]